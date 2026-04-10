Zahvaljujući Fondaciji ,"Bogdan Bogdanović", obnovljen je još jedan teren za košarku, sada u osnovnoj školi "Mladost" na Novom Beogradu.

Postojeće školsko igralište, površine 410 kvadrata je, nakon intenzivnih radova, renovirano i sada ima vrhunsku sportsku podlogu, u skladu sa najvišim FIBA (FIBA) standardima. Sertifikovani koševi garantuju sigurnost konstrukcije, koja je zaštićena mekom oblogom radi bezbednosti dece.

Foto: Fondacija Bogdan Bogdanović

Učenici ove škole su utakmicom i zvanično otvorili svoj teren za igru, koji će, verujemo, biti pravo mesto za kvalitetno druženje i igru.

Bogdan Bogdanović je poručio:

„Za mene je posebno značajno što Fondacija nastavlja da raste i da širi krug dobrih dela. Sport nije samo igra–on uči decu upornosti, fer-pleju i zajedništvu. Svaki novi teren je više od dobre podloge i koša-to je prostor gde se rađaju prijateljstva i gde se stvaraju uspomene koje ostaju zauvek. Verujem da će upravo ovde deca pronaći inspiraciju da budu istrajna, da se raduju igri i da grade priče koje će pamtiti ceo život. Zato mi je važno što nastavljamo ovim putem, jer svaki novi projekat znači da smo nekome otvorili vrata ka igri, ka snovima i ka boljoj budućnosti.“

Ana Lazarević, direktorka Osnovne škole ,,Mladost “ istakla je sledeće:

„Za našu školu otvaranje novog košarkaškog terena predstavlja značajan događaj i još jedan korak napred u stvaranju boljih uslova za učenike. Zahvalni smo Fondaciji ,,Bogdan Bogdanović“ na ovoj donaciji, jer ona nije samo ulaganje u sportsku infrastrukturu, već i u zdravlje, bezbednost i budućnost naših učenika. Za roditelje i zajednicu, ovo je znak da zajedno možemo da pružimo deci najbolje uslove za odrastanje. Naša škola je ponosna što je deo ovakvog projekta i sigurni smo da će novi teren doneti mnogo radosti i koristi svim generacijama koje dolaze.“

Ovo je četvrti po redu teren za košarku koji je Fondacija ,,Bogdan Bogdanović“ renovirala, čime se i nastavlja misija Fondacije, a to je stvaranje uslova za kvalitetniji život dece kroz bavljenje sportom i druženje.