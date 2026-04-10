Vest o smrti legendarnog trenera, koji je najveći deo karijere proveo u Partizanu i u tom klubu ostavio neizbrisiv trag, bolna je najviše upravo za navijače crno-belih.

Novine "Politika" preplavljene čituljama posvećene Dušku Vujoševiću.

Jedan od onih koji se na taj način oprostio od čuvenog trenera je i aktuelni kapiten Partizana Vanja Marinković.

"Naučio si me da stojim kad je najteže. Zauvek ti hvala", poručio je Marinković.

Birane reči stigle su sa stadiona iz Humske.

"S velikom tugom i iskrenim žaljenjem, Fudbalski klub Partizan oprašta se od Duška Vujoševića, velikog partizanovca, čoveka principa, snage i nepokolebljivog karaktera, koji je obeležio čitavu jednu epohu i ostavio trajan i neizbrisiv trag u istoriji Partizana. Porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli i poštovali upućujemo izraze najdubljeg saučešća. Slava mu i hvala", navedeno je u čitulji fudbalskog kluba Partizan.

I JSD Partizan se na ovaj način oglasilo.

"Hvala Vam na svemu što ste nas naučili – ne samo o košarci već i o životu, poštenju, borbi i zajedništvu. Vaša posvećenost, strast i nepokolebljiv duh ostavili su neizbrisiv trag u srcima svih nas u crno-beloj porodici. Bili ste više od trenera. Bili ste učitelj, vođa i oslonac mnogima. Vaše reči i dela nastaviće da žive kroz generacije koje ste oblikovali. Počivajte u miru, uz večnu zahvalnost i poštovanje. Nikada Vas nećemo zaboraviti. 'Ako su ruže - procvetaće'", piše u čituljji JSD Partizan.

Od Vujoševića se opraštaju i mnogi drugi, a toga će tek biti u narednim danima.

