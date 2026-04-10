Slušaj vest

Smrt Duška Vujoševića šokirala je čitavu Srbiju, ali i region, Evropu i svet, te su se od legendarnog trenera oprostili mnogi velikani, kako košarke, tako i ostalih sportova, kao i drugih životnih sfera.

Vujošević je ostavio dubok trag u košarci, pre svega radom u Partizanu, a veliki rival u jednom periodu bio mu je Dejan Radonjić, tada trener Crvene zvezde.

Upravo se Radonjić, biranim rečima, oprostio od Duška Vujoševića.

1/11 Vidi galeriju Duško Vujošević i Dejan Radonjić Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Iskoristio bih priliku da izjavim saučešće porodici. To je najveći gubitak za porodicu i prijatelje, naravno i za košarku. Naš prvi susret na terenu bio je na terenu 1986. godine u Leskovcu. Ja sam bio u reprezentaciji Crne Gore, a on je bio trener Srbije. Posle toga sam imao prilike da igram kao igrač protiv Duleta, bio mi je i trener u Budućnosti, puno utakmica smo imali jedan protiv drugog i onda kao trener - rekao je Dejan Radonjić, pa dodao:

- Ne mogu tačno da se setim broja, ali igrali smo ogroman broj utakmica. Radili smo zajedno i u reprezentaciji Crnoj Gori i postoji istorija naših zajedničkih momenata. Imao je veliki uticaj na moju karijeru. Košarka je izgubila jednog od najvećih od nas...

BONUS VIDEO: