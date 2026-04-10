Slušaj vest

Denver će u noći između petka i subote biti domaćin Oklahomi, aktuelnom prvaku NBA lige i lideru na tabeli Zapadne konferencije.

Oklahoma je ostvarila četiri pobede u isto toliko odigranih utakmica protiv ekipe iz Kolorada ove sezone, a ukoliko Nikola Jokić ne bi igrao u narednom meču, šanse za novi trijumf bi svakako bile znatno uvećane.

A, Nagetsi su objavili spisak povređenih igrača pred utakmicu protiv Tandera.

Nikola Jokić, majstorica Oklahoma - Denver

Izvesno je da neće igrati Pejton Votson i Spenser Džons koji imaju identičan problem - desna loža.

Tri košarkaša su pod znakom upitnika.

Jokić, kako navode iz Denvera, ima problem sa povredom desnog zgloba i tek neposredno pred početak utakmice će biti poznato da li će zaigrati, ili ne.

Takođe, upitan je nastup Džamala Mareja i Erona Gordona.

Somborac je u ovoj sezoni odigrao 64 utakmice i još jedna mu je potrebna kako ne bi izgubio pravo na MVP titulu. Posle meča protiv Oklahome, Denver će biti gost San Antoniju.

Tako Nagetsi kao trećeplasirani na tabeli Zapadne konferencije završavaju ligaški deo takmičenja utakmicama protiv prvog i drugog na tabeli.

Jokić je u dosadašnjem toku sezone beležio 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Najbolji je skakač i asistent lige, a osmi poenter. Zbog teške povrede je propustio 16 utakmica

Ne propustiteKošarkaUH, BRUKA I SRAMOTA! PROSLAVLJENI NBA AS ŽESTOKO POTCENIO JOKIĆA! Srbin mu ovo neće zaboraviti - za njega Nikola nije MVP, evo ko je njegov favorit!
Košarka"ŠOKIRAN SAM ŠTO JOKIĆ I MAREJ TO NISU URADILI DO SADA" Trener Denvera stao pred kamere, pa otvorio dušu: Jedna stvar ga posebno čudi!
KošarkaUZMITE KOKICE I OVAJ SNIMAK OBAVEZNO POGLEDAJTE! Ovakva magija se ne viđa svaki dan - pogledajte kako je Jokić pokazao da nije sa ove planete! VIDEO
KošarkaJOKIĆ PRED NOVINARE IZAŠAO U POSEBNOJ MAJICI! Srbin još jednom dokazao da mu košarka NIJE OMILJENI SPORT! Amerika bruji o Džokerovom stajlingu! (FOTO)
Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports