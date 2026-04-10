Košarkaški savez Srbije (KSS) navodno je poslao ponudu Svetislavu Pešiću da se vrati!

Naime, kako pieš "MeridianSport", KSS je već predao ponudu Svetislavu Pešiću da na kraju ove sezone, kada završi sa Bajernom postane predsednik Strčnog saveta Košarkaškog saveza Srbije.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije

Osim Karija Pešića, Savez bi navodno voleo da vidi i četvorostrukog klupskog prvaka Evrope, Božidara Maljkovića, ali i poznatog stručnjaka Vladimira Koprivicu.

Svetislav Pešić je najavio odlazak u penziju, ali je donkele to i ostalo otvoreno.

Ove sezone je sa ekipom Bajerna napravio sjajne rezultate, a malo mu je nedostajalo čak i da se domognem mesta koje vodi u plej-in, možda da je samo ranije stigao.

