Ovim potezom Majami će otvoriti mesto u rosteru kako bi doveo novog igrača pred početak plej-ofa.

Rozir nije sa ekipom još od 23. oktobra, kada je uhapšen u okviru opsežne istrage o ilegalnom sportskom klađenju. Ubrzo nakon toga, NBA ga je suspendovala zbog navodne umešanosti u nelegalne aktivnosti još iz perioda dok je nastupao za Šarlot.

Američki košarkaš izjasnio se da nije kriv po optužbama za zaveru u vezi sa prevarama putem elektronskih komunikacija i pranjem novca. Njegova plata od 26,6 miliona dolara ističe ovog leta, ali je novac trenutno blokiran dok traje sudski postupak.

Rozier je u Majami stigao u januaru 2024. godine upravo iz Šarlota, u transferu koji je kasnije izazvao polemike o tome da li je klub sa Floride bio upoznat sa istragom pre nego što je posao zaključen.

Kako bi rešili spor, Šarlot je pristao da pošalje pik druge runde na ovogodišnjem draftu Majamiju, dok Majami duguje izbor prve runde 2027. godine (uz zaštitu za lutriju, koja prelazi u nezaštićeni pik 2028. ako se ne realizuje) ekipi iz Šarlota.

Komesar NBA lige Adam Silver ocenio je ovaj slučaj kao "presedan bez presedana" na konferenciji za medije tokom NBA kupa u Las Vegasu u decembru.

(Beta)