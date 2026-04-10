Nekoliko sati pre početka utakmice plato iz Beogradske arene bio je pun, a razlog tome je ogroman broj navjača koji je želeo da se upiše u knjigu žalosti zbog smrti legendarnog Duška Vujoševića .

- Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice - saopštili su crno-beli.