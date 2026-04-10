Košarkaši Partizana dočekuju od 20.30 Žalgiris u 37. kolu Evrolige.

Nekoliko sati pre početka utakmice plato iz Beogradske arene bio je pun, a razlog tome je ogroman broj navjača koji je želeo da se upiše u knjigu žalosti zbog smrti legendarnog Duška Vujoševića.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Tim povodom oglasio se Partizan:

- Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da se upišu u knjigu žalosti povodom smrti Duška Vujoševića, knjiga će biti otvorena i sutra na istom mestu od 11 do 16 časova. Večeras, tri knjige će na platou biti do početka utakmice - saopštili su crno-beli.

Ne propustiteFudbalGvardiola: Voleo bih da Silva ostane u Sitiju
Pep Gvardiola
EvroligaPARTIZAN - ŽALGIRIS: Crno-beli igraju za Duleta, čast i Zvezdu
partizan-valencia-5896331.JPG
TenisALKARAZ I SINER BEZ GREŠKE: Španac i Italijan ubedljivo do polufinala Mastersa u Monte Karlu
Karlos Alkaraz
EvroligaARENA U ZNAKU VUJOŠEVIĆA: Pogledajte šta je Partizan pripremio u čast najtrofejnijeg trenera
Dule Vujošević

