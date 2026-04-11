Košarkaši Denver Nagetsa u derbiju Zapada NBA lige ubedljivo su pobedili Oklahomu sa 127:107, ali publika nije mogla da uživa u okršaju Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

Treneri Nagetsa i Tandera, Dejvid Adelman i Mark Dagnolt izveli su sastave koje verovatno nikada nisu pomislili da će izvesti, te je derbi meč propustio veliki broj startera.

Kod Denvera pored Jokića u timu nije bilo ni Gordona, Brauna, Džonsona, Mareja, Džonsa i Votsona, dok je lista izostanaka kod Tandera još duže, uz Gildžes-Aleksandera meč su propustili i Karuzo, Holmgren, Harenštajn, Džo, Mičel, Sorber, Valas, Džejlen Vilijams i Džejlin Vilijams.

Rezervisti Denvera pokazali su da više žele pobedu, dominirali su od prvog do poslednjeg minuta i Oklahoma je samo jednom imala prednost kada je vodila sa 2:4 na startu meča. Prva četvrtina završena je 34:27, druga 59:51, treća, u kojoj su Tanderi bili najbliži povratku u meč, 90:85, a četvrta 127:107.

Nije bilo Jokića, ali drugi Nikola je dominirao - Topić je na maestralan način iskoristio šansu u Oklahomi i imao dabl-dabl sa 14 poena i 11 asistencija kojima je dodao i dva skoka. Pokazao je Topić da je definitivno budućnost Oklahome i da na njega može ozbiljno da se računa, a uz njega kod Tandera dvocifreni su bili još i Karlson (23 poena, 12 skokova), Mekkejn (15 poena), Vilijams (15 poena, 12 skokova), Barnhajzer (14 poena, devet skokova) i Vigins (13 poena).

Kod Denvera je bolji od ostalih bio Jonas Valančijunas sa 23 poena i čak 17 skokova, a pratili su ga Stroter (22 poena), Rodi (21 poen), Hardavej i Piket (po 13 poena) i Braun (deset poena).

Kolo pred kraj regularnog dela NBA lige Oklahoma je prva na Zapadu sa skorom 64-17, a Denver treći u istoj konferenciji sa 53 pobede i 28 poraza.

