Oklahoma Siti Tanderi poraženi su od Denver Nagetsa u Koloradu rezultatom 127:107, a ovaj meč obeležio je veliki broj izostanaka najboljih igrača oba tima.

Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu!

Svi su čekali okršaj Jokića i Gildžes-Aleksandera, ali su dobili dominaciju drugog Nikole - Topića!

Nikola Topić iskoristio je izostanak Šeja Gildžes-Aleksandera, odigrao je sjajan meč i ostvario dabl-dabl sa 14 poena i 11 asistencija kojima je dodao i dva skoka. Imao je Topić šest pogodaka od 12 pokušaja iz igre, od čega su dva od tri bile trojke, te je pogađao iz svih pozicija.

Bio je starter, snašao se odlično, delio i magične asistencije, te je dokazao da je pred njim svetla NBA budućnost.

