Zanimljivo veče u NBA ligi je ostalo za nama. Odigrano je 15 utakmica, a nama najzanimljivija definitivno je bila ona u Koloradu gde su svi čekali okršaj Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, a dobili pobedu Denvera protiv rezervista Oklahome (127:107), uz odličnu partiju Nikole Topića (14 poena, 11 asistencija).

Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu!

Los Anđeles Klipersi, našeg Bogdana Bogdanovića, poraženi su na gostovanju Portland Trejlblejzersima sa 116:97, a srpski as doživeo je novo poniženje.

Zna se da je Bogdan u drugom planu Klipersa, ali - što je mnogo, mnogo je! Bogdanović jedini nije dobio priliku da igra u timu Klipersa na ovom meču, a kao razlog stoji - odluka trenera. U Portlandu su svi igrači osim bolesnog Krejčija bili na terenu, tako da je Bogdanović jedini košarkaš koji nije ulazio u igru zbog odluke trenera.

Jasno je da budućnost Bogdanovića u Klipersima nije svetla, ali ovo poniženje definitivno nije zaslužio.

Što se samog meča tiče, Portland je stigao do ubedljive i zaslužene pobede, a najbolji pojedinac bio je Deni Avdija sa 35 poena. Kod Klipersa se istakao Kavaji Lenard sa 24 poena.

