Lebron Džejms odigrao je sjajan meč u pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Finiks Sansa.
LEBRON DŽEJMS KAO U NAJBOLJIM DANIMA! Lejkersi pregazili Finiks na krilima legendarnog NBA asa! (VIDEO)
Zanimljivo veče u NBA ligi je ostalo za nama. Odigrano je 15 utakmica, a nama najzanimljivija definitivno je bila ona u Koloradu gde su svi čekali okršaj Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, a dobili pobedu Denvera protiv rezervista Oklahome (127:107), uz odličnu partiju Nikole Topića (14 poena, 11 asistencija).
Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu! Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Los Anđeles Lejkersi demolirali su Finiks Sanse sa 101:73, a odličan meč odigrao je legendarni Lebron Džejms. On je vodio Lejkerse do ubedljivog trijumfa sa 28 poena, 12 asistencija i šest skokova, a detalje sa ove utakmice možete pogledati u sledećem snimku:
