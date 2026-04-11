Zanimljivo veče u NBA ligi je ostalo za nama. Odigrano je 15 utakmica, a nama najzanimljivija definitivno je bila ona u Koloradu gde su svi čekali okršaj Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, a dobili pobedu Denvera protiv rezervista Oklahome (127:107), uz odličnu partiju Nikole Topića (14 poena, 11 asistencija).