Rezervisti su uzeli glavnu reč na ovom meču, Jokić nije bio u igri, ali se pojavio na terenu i ukrao šou akterima.

Jokić se u hali pojavio obučen u odelo, a u jednom trenutku krenuo je ka publici sa loptom u ruci. Pokazao je prstom na jednog dečaka Nikola, bacio mu je loptu i napravio uspomenu za ceo život, a oduševio je sve u hali koji su pali u trans posle ovog poteza.