Košarkaši Denver Nagetsa u derbiju Zapada NBA lige ubedljivo su pobedili Oklahomu sa 127:107, ali publika nije mogla da uživa u okršaju Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.

Rezervisti su uzeli glavnu reč na ovom meču, Jokić nije bio u igri, ali se pojavio na terenu i ukrao šou akterima.

Šta se zapravo desilo?

Jokić se u hali pojavio obučen u odelo, a u jednom trenutku krenuo je ka publici sa loptom u ruci. Pokazao je prstom na jednog dečaka Nikola, bacio mu je loptu i napravio uspomenu za ceo život, a oduševio je sve u hali koji su pali u trans posle ovog poteza.

Nikola Jokić oduševio navijače kada je poklonio loptu dečaku Foto: Printscreen / Twitter / NBA

Dobio je srpski as aplauze čitave dvorane, a snimak ovog lepog gesta postao je viralan na društvenim mrežama.

Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru