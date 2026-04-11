Nikola Jokić uspeo je da oduševi sve u dvorani.
JOKIĆ NIJE IGRAO, ALI JE UKRAO ŠOU! Pojavio se na terenu u odelu, krenuo ka publici, pokazao prstom na jednu osobu... Svi u hali pali su u TRANS! (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa u derbiju Zapada NBA lige ubedljivo su pobedili Oklahomu sa 127:107, ali publika nije mogla da uživa u okršaju Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.
Rezervisti su uzeli glavnu reč na ovom meču, Jokić nije bio u igri, ali se pojavio na terenu i ukrao šou akterima.
Šta se zapravo desilo?
Jokić se u hali pojavio obučen u odelo, a u jednom trenutku krenuo je ka publici sa loptom u ruci. Pokazao je prstom na jednog dečaka Nikola, bacio mu je loptu i napravio uspomenu za ceo život, a oduševio je sve u hali koji su pali u trans posle ovog poteza.
Nikola Jokić oduševio navijače kada je poklonio loptu dečaku Foto: Printscreen / Twitter / NBA
Dobio je srpski as aplauze čitave dvorane, a snimak ovog lepog gesta postao je viralan na društvenim mrežama.
Pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:
