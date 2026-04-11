Zanimljivo veče u NBA ligi je ostalo za nama. Odigrano je 15 utakmica, a nama najzanimljivija definitivno je bila ona u Koloradu gde su svi čekali okršaj Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, a dobili pobedu Denvera protiv rezervista Oklahome (127:107), uz odličnu partiju Nikole Topića (14 poena, 11 asistencija).

Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu! Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Toronto Reptorsi, koje sa klupe predvodi naš Darko Rajaković, peti put ove sezone, a 13. put zaredom, poraženi su od Njujork Niksa. Sada je rezultat bio 112:95, a Reptorsi, verovali ili ne, na pobedu protiv Niksa čekaju od 23. januara 2023. godine?!

Toronto je, i pored poraza, na skoru 45-36 i i dalje zauzima šesto mesto, koje ih vodi direktno u plej-of. Ipak, u poslednjem kolu će morati da pobedi Bruklin Netse i u tom slučaju će zauzeti peto ili šesto mesto, u zavisnosti od ishoda meča Atlante Hoks, koja je sada peta i Majami Hita.

Pogledajte detalje sa meča Njujork Niksa i Toronto Reptorsa:

