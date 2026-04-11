Zanimljivo veče u NBA ligi je ostalo za nama. Odigrano je 15 utakmica, a nama najzanimljivija definitivno je bila ona u Koloradu gde su svi čekali okršaj Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera, a dobili pobedu Denvera protiv rezervista Oklahome (127:107), uz odličnu partiju Nikole Topića (14 poena, 11 asistencija).

Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu!

Veoma interesantno bilo je i u okršaju dva najgora tima NBA lige. Juta Džez i Memfis Grizlisi ušli su u utakmicu sa namerom da izgube, ali je neko morao da pobedi. To je bio domaćin koji je na kraju slavio sa ubedljivih 147:101, a susret je bio istorijski jer su čak trojica košarkaša ostvarila tripl-dabl!

U redovima Jute smo dobili prva dva igrača sa klupe koja su u istom meču ikada ostvarila tripl-dabl, u pitanju su Bez Mbeng sa 27 poena i po 11 skokova i asistencija, kao i Džon Končar sa po 11 poena i skokova i deset asistencija.

Takođe, Džamaj Mašak iz Memfisa upisao je tripl-dabl sa 13 poena, 15 skokova i 12 asistencija, a na to imao je i deset izgubljenih lopti!

Memfis je u ovom meču igrao sa šest košarkaša, što je takođe nestvaran podatak. Naravno, svi su bili dvocifreni...

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove nesvakidašnje utakmice...

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir