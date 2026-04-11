TRENER DENVERA U OZBILJNOM PROBLEMU ZBOG JOKIĆA! Čeka ga pakleno težak zadatak koji nije očekivao i - NE SME DA POGREŠI: "Moraćemo da donesemo pravu odluku..."
Košarkaši Denver Nagetsa u derbiju Zapada NBA lige ubedljivo su pobedili Oklahomu sa 127:107, ali publika nije mogla da uživa u okršaju Nikole Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera.
Treneri Nagetsa i Tandera, Dejvid Adelman i Mark Dagnolt izveli su sastave koje verovatno nikada nisu pomislili da će izvesti, te je derbi meč propustio veliki broj startera među kojima je bio i Jokić. Ono što Adelman nije znao je to da srpski as može da ostane bez svih individualnih priznanja ove sezone ukoliko ne bude na terenu i ne odigra bar 20 minuta u poslednjem meču regularnog dela protiv San Antonio Sparsa.
Susret je na programu u noći između nedelje i ponedeljka (02.30), a Adelman je u ozbiljnom problemu i neočekivanoj dilemi, te će ispred sebe imati težak zadatak. I - ne sme da pogreši!
- Ovo pravilo nas upravo sada gleda u oči. Moramo doneti ispravnu odluku i ući tamo sa pravim planom. Ili će odigrati potrebne minute ili ćemo reći da samo idemo dalje - rekao je trener Nagetsa na konferenciji za medije posle meča protiv Oklahome.
Zatim se osvrnuo na Džulijana Strotera kog je pohvalio zbog postignutih 22 poena.
- Svi mi u ovoj prostoriji znamo šta on može da uradi u napadu i mislim da je napravio korak u pravom smeru ka tome da postane bolji u onome u čemu je već dobar - dodao je Adelman.
Pogledajte i čitavo obraćanje Dejvida Adelmana posle meča Denver Nagetsa i Oklahoma Siti Tandera:
BONUS VIDEO: