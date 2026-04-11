Čuveni ruski košarkaš, Aleksej Šved, otvorio je dušu i govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedna od njih bila je i to što nikada nije dobio priliku da zaigra u Srbiji.

Interesovanja Crvene zvezde i Partizana je bilo, ali je Šved istakao kako mu nisu dali da dođe u Srbiju.

- Nisu mi dali da dođem u Evroligu zbog situacije u Rusiji. Razgovarao sam sa Zvezdom, ali je jasno zašto mi nisu dali da dođem u Evroligu. U redu je ja sam srećan i ovako - rekao je Šved, pa otkrio da ga je svojovremeno tražio i Partizan:

- Znate zapravo kada sam bio jako mlad, sa 18-19 godina Partizan je probao da me dovede u Srbiju, ali me CSKA nije pustio da dođem. Uvek sam imao dobre odnose sa Srbijom, Crvenom zvezdom i Partizanom, ali kao što sam rekao imam mnogo prijatelja tamo.

Aleksej Šved u dresu Uniksa

Istakao je i kako mu Evroliga nedostaje.

- Stvarno mi nedostaje Evroliga, uvek želim da igram najjače evropsko takmičenje. Moramo da sačekamo, izdržimo sve i onda ćemo se vratiti. Nije dobro ni za jedan sport kada ne igraš evropska takmičenja, naravno da želimo da se vratimo. Ali, imamo našu ligu, nadam se da ćemo se uskoro vratiti, nije na nama da rešavamo te probleme.

Pohvalio je potom i navijače u Srbiji.

- Ah, navijači. Najbolji su navijači u Srbiji, navijači Crvene zvezde i Partizana. Mnogo sjajnih trenera je došlo iz Srbije, još više sjajnih igrača. Imam mnogo prijatelja u Srbiji i sada ih pozdravljam.

Dotakao se, za kraj, i Miloša Teodosića.

- Pa naravno da mi nedostaje Miloš, igrali smo sjajno zajedno. Znam da je ovo prva njegova sezona u penziji. Imao je sjajnu karijeru i pričao sam nekoliko puta sa njim, ali sam se čuo i sa Bogdanom Bogdanovićem. Teo može da vidi sve na terenu, a Nenad Krstić je takođe bio sjajan igrač i postavljao je sjajne blokove. Bilo je fantastično igrati sa njima - zaključio je Miloš Teodosić.

