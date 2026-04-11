"BRINU O MENI JER SAM NAJMLAĐI" Nikola Topić oduševio sve! Pričao o Jokiću i Bogdanoviću, pa otkrio nepoznat detalj: Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi...
Nije bilo prvih zvezda u oba tima u okršaju Denver Nagetsa i Oklahoma Siti Tandera, a tim iz Kolorada slavio je sa 127:107.
Ipak, priliku da zablista dobio je Nikola Topić i on je to iskoristio na najbolji mogući način. Topić je meč završio sa 14 poena, 11 asistencija i dva skoka, a imao je i četiri ukrademe lopte. Po završetku meča govorio je o prijateljsktvu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.
- Sjajno je videti sve, naravno. Imamo odličan odnos. Znamo se još od ranije. Svakog leta smo zajedno u reprezentaciji, tako da dobro poznajem te momke. Zaista je zadovoljstvo biti u njihovom društvu i poznavati ih - rekao je Topić, pa dodao:
- Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi, pa moramo da se držimo zajedno i to upravo radimo. Brinemo jedni o drugima, a sada oni brinu o meni jer sam najmlađi. Ali nadam se da će se jednog dana to promeniti.
