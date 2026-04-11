Denver Nagets - Oklahoma Siti Tander, Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander propustili su ovu utakmicu!

Ipak, priliku da zablista dobio je Nikola Topić i on je to iskoristio na najbolji mogući način. Topić je meč završio sa 14 poena, 11 asistencija i dva skoka, a imao je i četiri ukrademe lopte. Po završetku meča govorio je o prijateljsktvu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.

- Sjajno je videti sve, naravno. Imamo odličan odnos. Znamo se još od ranije. Svakog leta smo zajedno u reprezentaciji, tako da dobro poznajem te momke. Zaista je zadovoljstvo biti u njihovom društvu i poznavati ih - rekao je Topić, pa dodao:

- Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi, pa moramo da se držimo zajedno i to upravo radimo. Brinemo jedni o drugima, a sada oni brinu o meni jer sam najmlađi. Ali nadam se da će se jednog dana to promeniti.

