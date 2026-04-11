Biserka Petrović, majka Dražena Petrovića, otkrila je neverovatan detalj iz života Duška Vujoševića.

Da je bio poseban, slavni trener je pokazao u trenucima najveće tuge u porodici Petrović. Vujoševića je vest o smrti Dražena Petrovića zatekla u Breši, gde je radio kao trener u to vreme. S obzirom na ratno stanje, ući u Hrvatsku je bilo gotovo nemoguće za državljane Jugoslavije.

"U junu 1993. nakon tragične smrti Dražena, Vujoševiću, iako je bio rat, kao državljaninu tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nije mu bilo nimalo jednostavno da pređe granicu i uđe u Hrvatsku, nije se dvoumio ni trenutka".

Vujoševića ni rat nije mogao da zaustavi.

"Automobilom se dovezao do granice, ostavio ga tamo i carinicima otvoreno rekao ko je – bez potrebnih papira, ali sa jednom jasnom željom: otići na Draženov pogreb. Na kraju je, uprkos svim preprekama, uspeo da dođe u Zagreb i oprostiti se. Ostavio je automobil na granici i nekako je došao na pogreb. Kapa mu do poda“, prisetila se Biserka Petrović za hrvatski Sport Klub.

