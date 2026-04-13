Slušaj vest

Trener, kolekcionar slika, i ne samo to...

Slavni trener Duško Vujošević, bio je poznat i kao veliki ljubitelj pisane reči.

Duško Vujošević

Poznato je da je Vujošević svojim igračima birao knjige koje će pročitati, i da ih je propitivao. Verovao je da se šampioni ne grade samo u fizičkom, već i u duhovnom smislu.

"Ja sam uvek nastojao da te knjige budu u sklopu interesovanja tih igrača, a nekad su to bile i knjige koje čak ni ja nisam pročitao. Cilj bi uvek bio da se knjiga lako čita i da igrač tako zavoli čitanje, da kroz nju počne da čita i druge knjige", rekao je Duško Vujošević jednom prilikom.

Miljenik Grobara je u više navrata u javnosti govorio o knjigama koje je pročitao, i ujedno ih preporučivao drugima.

"Jako volim Kiša, jedan od mojih omiljenih pisaca. Neko je za njega rekao da drugi pišu sabrana, a on piše izabrana dela. Stilski je to fantastično, moralno na najvišem nivou. Tako je i živeo. On je sa mojim prijateljem Božom Koprivicom bio blizak. Ja sam, u to vreme kada se približio momenat da se upoznamo, bio u Španiji, a onda se potrefila njegova bolest i brz odlazak. Mislim da ga jako dobro znam jer sam ga pažljivo iščitao", naveo je jednom prilikom trofejni trener.

Vujošević je potom dodao.

"Frenzenove "Korekcije", "Kako sam uništen od budala". Sportistima uvek preporučujem knjige koje upućuju na borbu kao što su Suzukijevi 'Zen i Samuraji', a Hemingvejev "Starac i More". Tu je i "Mobi Dik" Hermana Melvila, jako značajna knjiga... "Bašta sljezove boje" Branka Ćopića. Od izdanja koje je moguće lako naći u knjižarama preporučujem i "Struktura krize", čiji je autor Ortega i Gaset“.

Vujošević je strane košarkaše "terao" da pročitaju "Na Drini ćuprija" od Ive Andrića.

Takođe, igrači su dobijali knjige kao što su "Primeri čojstva i junaštva" od Marka Miljanova, "Samom sebi - Marko Aurelije", kao i "Estetika otpora", Petera Vajsa.

Svojim igračima preporučivao je i savremene autore, poput Bože Koprivice, čije su knjige često bile deo “obavezne lektire” u njegovom timu: "Volej i sluh", "Vreme reči", "Dribling 1001 noć", "Samo bogovi mogu obećati"...

Njegov uticaj bio je toliki da je čak i jedna preporuka mogla da pokrene lavinu – knjiga "Februar 33" doživela je nagli skok prodaje nakon što ju je pomenuo.

Kao čovek koji je pročitao nekoliko hiljada knjiga, svojevremeno je na pitanje koja mu je najomiljenija knjiga, bez mnogo razmišljanja rekao: "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena".

Reč je o kultnom romanu američkog pisca i istoričara Dija Brauna (Bury My Heart at Wounded Knee). Knjiga je objavljena 1970. godine i ubrzo postala svetski bestseler, prodata je u milionima primeraka i značajno je promenila svest javnosti o istoriji američkog Zapada i genocidu nad starosedeocima. Na srpskom jeziku prvi put se pojavila 1972. godine u okviru prestižne edicije „Poučnik" u izdanju Srpske književne zadruge (SKZ), i to pod nazivom "Sahranite mi srce KOD Ranjenog Kolena", zbog čega je Vujošević upravo tako i rekao naslov omiljene knjige. Ovo delo na srpski je prvi put u našoj zemlji prevela čuvena književnica i prevoditeljka Gordana Velmar-Janković, upravo s tim prilogom - KOD.

Knjiga je u Jugoslaviju stigla veoma brzo nakon svetske premijere (svega dve godine posle originala), što svedoči o velikom interesovanju koje je vladalo za ovu temu i kod nas. Danas ovo izdanje možete pronaći u većini knjižara, ali s nekim drugim prevodiocima i pod naslovom - "Sahranite mi srce KRAJ Ranjenog Kolena".