Godinama unazad, Nikola Jokić jedan je od najboljih, a verovatno i najbolji igrač NBA lige.

Dominira na svakom meču i u svim statističkim parametrima, prosečno beleži tripl-dabl i ima nestvarne brojke koje guraju Denver među favorite za trofej. Ipak, kao po običaju, američki novinari nađu način da unize sve što Jokić radi...

ESPN je koristio takozvanu naprednu statistiku da izračuna najbolje pojedince u 15 različitih segmenata igre. Statistika se računa na 100 poseda, a ni u jednoj kategoriji na prvom mestu nema Nikole Jokića! Neverovatno i za mnoge smešno!

Da krenemo redom...

Igrač koji je najbolji u iznuđivanju izgubljenih lopti je Tumani Kamara iz Portland Trejlblejzersa, dok je u "fadeaway" šutevima, odnosno šutu kada se igrač udaljava od koša i šutira iz okreta prvi na listi Luka Dončić.

Ejdžej Mičel iz Oklahome je najbolji NBA igrač koji u igru ulazi sa klupe, a posebno šokira što Jokić nije na prvom mestu kada su asistenti u pitanju. Prvi dodavač lige prema ESPN naprednoj statistici je plejmejker Detroit Pistonsa, Kejd Kaningem. ESPN je pokušao da objasni ovaj izbor.

- Dvojica saigrača kojima je Kejd Kaningem ove sezone najviše asistirao su Džejlen Duren i Dankan Robinson. Jedan dominira u reketu, a drugi sa perimetra. Oni šutiraju sa čak 69% i 66% uspešnosti nakon njegovih dodavanja, prema podacima Genius IQ. Ta sposobnost da kreira i vidi obe opcije bez pravljenja nepotrebnih grešaka razlog je zašto ove sezone ima prednost u odnosu na Nikolu Jokića - stoji u bizarnom objašnjenju.

Denver Nagetsi imaju predstavnika na prvoj poziciji kada su trojkaši u pitanju i ovde kolo vodi Džamal Marej, dok je šuter sa polu distance Šej Gildžes-Aleksander.

Donovan Mičel iz Klivlenda najbolji je u flouterima, a Janis Adetokumbo najbolje završava na obruču u čitavoj ligi. Za najboljeg skakača izdvojen je Amen Tompson iz Hjustona, dok je košarkaš koji najbolje konvertuje ofanzivne skokove u poene Džejlen Duren iz Detroita.

Najbolji defanzivac lige je Viktor Vembanjama, a konačan MVP Šej Gildžes-Aleksander.

- Šej Gildžes-Aleksander često dobija lakše čuvare, odnosno slabije defanzivce i to je negativna strana koju treba pomenuti. Međutim, osim toga, bio je hirurški precizan sa poludistance i potpuno hladnokrvan u završnicama utakmica. On je najbolji u iznuđivanju kontakta, odnosno faulova, praktično umetnik u tome, ali za to ove godine ne postoji posebna nagrada. Verovatno zato što ih već ima dovoljno. Sve to je postigao uprkos tome što ga često čuvaju najbolji defanzivci protivničkih timova i verovatno mu pomaže i to što na treninzima svakodnevno igra protiv vrhunskih defanzivaca kao što su Aleks Karuzo, Kejson Valas i Lu Dort - stoji u tekstu.

Nikola Jokić na ovoj listi je drugi, za njim idu Luka Dončić i Kavaj Lenard, a Viktora Vembanjame iako je jedan od favorita za MVP trofej.

