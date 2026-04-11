Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izneo je svoja očekivanja pred meč koji će crno-beli igrati protiv Cedevita Olimpije.

Košarkaši Partizana gostovaće u nedelju od 17 časova Cedevita Olimpiji u dvorani "Stožice" u Ljubljani, a Penjaroja u prvi plan ističe važnost ovog meča.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

"Moramo dobro da se pripremimo, jer nas očekuje važna utakmica protiv Cedevita Olimpije. Potrebno je da imamo pravi pristup i da budemo spremni na čvrstu i zahtevnu utakmicu, s obzirom na to da Cedevita igra veoma dobro na domaćem terenu. Takođe, moramo da unapredimo našu igru i budemo na višem nivou nego u prethodne tri utakmice", rekao je Penjaroja.

Karlik Džons naveo je da crno-beli moraju da budu fokusirani i svesni važnosti utakmice.

Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

"Pobeda u nedelju bi bila velika za nas, omogućila bi nam prednost domaćeg terena pred plej-of. Ne smemo da se osvrćemo na skorašnje poraze, potrebno je da se držimo zajedno. Malo se mučimo sa energijom i porazima. Teško je biti nasmejan i raspoložen kada gubiš, ali moramo da znamo da je ulog veliki i da moramo da budemo maksimalno fokusirani", dodao je Džons.

Partizan je drugoplasirani na tabeli ABA lige sa 19 pobeda i tri poraza, koliko ima i vodeći Dubai, dok se Cedevita Olimpija nalazi na šestom mestu sa učinkom 12-10.

Ne propustiteEvroliga"NE ZNAM DA LI BI VASA MICIĆ POSTOJAO BEZ DUŠKA VUJOŠEVIĆA" Vlasnik Hapoela stigao u Beograd, ogrnuo šal Partizana, pa poslao moćnu poruku!
Ofer Janaj na meču Partizan - Žalgiris
EvroligaMARIO HEZONJA SE OGLASIO ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Reči koje ODZVANJAJU: "Svi smo hteli..."
Mario Hezonja
Košarka"AJDE, ULAZI U IGRU, IDIOTE...": Slavni košarkaš ispričao nepoznatu anegdotu o Dušku Vujoševiću
sport_b_foto_7481.jpg
Košarka"NISU MI DALI DA DOĐEM U CRVENU ZVEZDU I PARTIZAN!" Aleksej Šved otvorio dušu kao nikada do sada: Jasno mi je...
Aleksej Šved u dresu Uniksa

Košarkaši Partizana nose posebne majice u čast Duška Vujoševića