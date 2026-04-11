Izjava Đoana Penjaroje pred meč protiv Cedevita Olimpije.
PARTIZAN IDE NA TEŠKO GOSTOVANJE U LJUBLJANU! Oglasio se Đoan Penjaroja!
Košarkaši Partizana gostuju u nedelju ekipi Cedevita Olimpije od 17.00 u plej-of grupi ABA lige.
Pred tu utakmicu očekivanja je izneo trener crno-belih Đoan Penjaroja:
Trener Partizana - Đoan Penjaroja
- Moramo dobro da se pripremimo, jer nas očekuje važna utakmica protiv Cedevita Olimpije. Potrebno je da imamo pravi pristup i da budemo spremni na čvrstu i zahtevnu utakmicu, s obzirom na to da Cedevita igra veoma dobro na domaćem terenu. Takođe, moramo da unapredimo našu igru i budemo na višem nivou nego u prethodne tri utakmice - rekao je španski stručnjak uoči gostovanja u Ljubljani.
