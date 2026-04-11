Slovenački košarkaš Luka Dončić napustio je SAD i trenutno se nalazi u Ljubljani.

Dončić je prve terapije posle povrede zadnje lože obavio u Madridu, odakle se uputio u domovinu.

Majami - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Iskoristio je priliku da dođe u Sloveniju kako bi video i svoje dve ćerke. Jasno je da je dobio blagoslov Los Anđeles Lejkersa za ovu "evropsku turneju".

Lejkersi su svesni da je mentalno blagostanje prve zvezde podjednako važno kao i fizičko. Luka će se uskoro vratiti u Madrid na novu seriju terapija, nakon čega će se vratiti u Kaliforniju.

Dončić ove sezone u proseku ima 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova u NBA ligi.

