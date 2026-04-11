Dve utakmice ABA lige ove subote donele su potpuno različite rezultate i utiske za gledaoce.

U utakmici plej-auta, Krka je na svom terenu pobedila Spartak iz Subotice sa 66:61.

U duelu sa izuzetno malim brojem poena deblji kraj izvukao je Spartak, vodeći u plej-autu, a ekipa iz Novog Mesta upisala je veoma važan trijumf u borbi za siguran opstanak.

Spartak će i mimo ovoga gotovo izvesno igrati plej-in, ali zabrinjavajuće je što im je ovo drugi poraz u nizu.

Štaviše, gosti su u prvoj deonici dali jednocifren broj poena (9), a u poslednjoj bilio na 8 sve do poslednjeg minuta.

Najbolji kod pobednika bili su Mahkovič i Urbiha sa po 11 poena, dok je na drugoj strani Henlan ubacio 16.

U plej-ofu, Igokea je na gostovanju Bosni slavila pobedu posle produžetka, 89:86.

Igosi su imali čak +15 u drugoj četvrtini, vodili praktično celu utakmicu, ali na kraju umalo sve prosuli, pa su produžetak morali da izbore u poslednjem minutu.

U dodatnih pet minuta ipak pobeda ide u Republiku Srpsku, ali ona neće značiti previše, jer će gotovo izvesno i Bosna i Igokea igrati plej-in kao poslednje dve ekipe plej-of tabele.

Što se liste strlaca tiče, kod pobednika istaka ose Lazić sa 22 poena i devet skokova, a na drugoj strani Jang sa 19 poena.

