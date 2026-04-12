Slušaj vest

Kako trenutno stoje stvari, srpski košarkaš bi zbog 20 minuta mogao da ostane bez šanse da osvoji MVP nagradu, ali i sva ostala priznanja za tekuću NBA sezonu.

O čemu se zapravo radi?

Dominirao je Nikola Jokić na skoro svim mečevima koje je odigrao ove sezone, bio je u MVP izdanju kad god je bio na terenu i prosečno beleži tripl-dabl sa 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.

Ovo je druga sezona zaredom u kojoj ima tripl-dabl u proseku i trebalo bi da se bori za MVP trofej, a da mu mesto u idealnoj petorci lige bude zacementirano. Ipak, problemi sa povredom odvojili su ga sa terena neko vreme ove sezone, a s obzirom na pravilo NBA lige da igrač mora da odigra minimum 65 utakmica kako bi ušao u MVP trku, ali i borbu za individualna priznanja - Srbin ne sme da propusti poslednji duel protiv San Antonio Sparsa.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić oduševio navijače kada je poklonio loptu dečaku Foto: Printscreen / Twitter / NBA

I neće biti dovoljno samo da uđe u igru, već će morati dodatno da se namuči - navedena pravila kažu da igrač može da zabeleži najmanje 20 minuta u 63 utakmice i odigra između 15 i 20 minuta na preostale dve i ostane u konkurenciji za priznanja. Dakle, moraće da igra, što se ne uklapa treneru Dejvidu Adelmanu u plan da ga odmori pred plej-of.

Navijači šokirani

A uoči utakmice protiv San Antonija koju će Denver igrati kao gost u noći između nedelje i ponedeljka, ekipa iz Kolorada je jednom objavom zbunila i šokirala navijače koji masovno reaguju na ono što su pročitali.

Nagetsi su na društvenim mrežama objavili spisak igrača koji neće igrati, ili su upitni za utakmicu protiv Sparsa.

Na spisku povređenih, odnosno u delu gde su igrači koji sigurno neće igrati u poslednjem meču ligaškog dela, nalaze se:

Tim Hardavej Džunior, Džamal Marej, Eron Gordon, Kam Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson, Spenser Džons.

Dakle, ključni igrači su otpisani, a kada je reč o Nikoli Jokiću, on je jedini košarkaš u delu namenjenom za igrače koji se nalaze pod znakom pitanja.

"Upravljanje povrede desnog zgloba", navedeno je pored imena Srbina.

Navijači su ostavili veliki broj komentara, neki ljuti zbog "pravila 65", neki zbog odluke Nagetsa da odmaraju najvažnije igrače...

Biće svakako zanimljivo videti na koji način će Dejvid Adelman voditi 82. utakmicu u sezoni, pogotovo ako na njoj ne bude igrao Nikola Jokić.

Bonus video: