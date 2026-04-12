Košarkaš Partizana i reprezentacije Finske Mika Murinen ostavio je sjajan utisak na ol star utakmici u okviru "Najk hup samita" u Americi.

Mika je bio starter u ekipi ''ostatak sveta'' koja je igrača protiv američkih košarkaša koji kreću put koledž karijere. Meč je otišao u produžetak, a selekcija SAD je pobedila rivala sa 102:100.

Mika Murinen se u ovom meču predstavio na vrlo dobar način, a meč je završio sa 10 poena, uz 5/9 u šutu iz igre i osam uhvaćenih lopti, pa je bio i najbolji skakač u svom timu. Na terenu je proveo oko 15 minuta, bilo je i zakucavanja, ali su oba pokušaja Finca za tri poena bila neprecizna.

Mika Murinen u dresu Partizana

Finac je takođe imao dve ukradene lopte i jednu asistenciju, ali njegov plus/minus rejting je bio -21, najlošiji u ekipi ostatka sveta.

Dominirali

Najbolji igrač na meču bio je kanadski plejmejker Majls Sadler, koji je postigao 29 poena za 43 minuta i imao sedam asistencija. Lider američkog tima u ovom meču bio je Kejleb Holt sa 24 poena.