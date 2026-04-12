Neočekivani poraz u Sarajevu od Anadolu Efesa dodatno je zakomplikovao situaciju za ekipu Dubaija u borbi za plej-in. Iako matematičke šanse i dalje postoje, utisak iz tog meča očigledno je bio presudan za čelnike kluba.

Naime, više od samog rezultata zabrinula ih je igra tima, pa je doneta odluka da se hrvatskom treneru Jurici Golemcu zahvale na saradnji.

Dubai sada ulazi u odlučujuće kolo pod pritiskom – u petak dočekuje Valensiju i mora da slavi kako bi zadržao nade za plasman među deset najboljih. Međutim, ni pobeda neće biti dovoljna bez pomoći sa strane – potrebno je i da Barselona na svom terenu izgubi od Bajerna iz Minhena, koji sa klupe predvodi Svetislav Pešić.

U međuvremenu, pažnja se već preusmerila na pitanje novog trenera. Kao prvi favorit za klupu pominje se Frančesko Tabelini, doskorašnji strateg Pariza, koji bi mogao da preuzme tim već do kraja sezone. Ipak, ukoliko rezultati ne budu u skladu sa ambicijama kluba, na leto bi Dubai mogao da krene po zvučnija imena.

Među kandidatima se već izdvajaju i Aleksandar Đorđević, kao i Vasilis Spanulis, koji je nedavno vodio Monako.