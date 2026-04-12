Slušaj vest

Funkciju vršioca dužnosti trenera nakon smene Golemca, koji je postao šef stručnog štaba Dubaija pred početak sezone 2024/25, prve u istoriji kluba, na predstojećoj utakmici ABA lige protiv Budućnosti iz Podgorice obavljaće Jan Šentjurc.

"Klub želi da se zahvali Golemcu na njegovoj profesionalnosti i posvećenosti tokom njegovog boravka u Dubaiju", piše u saopštenju kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ova odluka dolazi nakon poraza Dubaija od Efesa (69:85), u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Evrolige, kojim je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ugrozio svoje šanse da se plasira u plej-in tog takmičenja.

Jurica Golemac

Dubai zauzima 11. mesto na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 18 poraza, dok Barselona, koja se nalazi na 10. poziciji, najnižem mestu koje nosi plasman u plej-in, ima 20 pobeda i 17 poraza, uz lošiji međusobni skor od kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U ABA ligi, Dubai je prvi na tabeli Top 8 faze sa skorom 19/3.

Za Dubai nastupaju i srpski košarkaši Filip Petrušev, Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić.