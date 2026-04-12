SADA JE I ZVANIČNO! GOLEMAC NAPUSTIO DUBAI! Klub se oprostio od trenera, evo ko će voditi ekipu protiv Budućnosti!
Funkciju vršioca dužnosti trenera nakon smene Golemca, koji je postao šef stručnog štaba Dubaija pred početak sezone 2024/25, prve u istoriji kluba, na predstojećoj utakmici ABA lige protiv Budućnosti iz Podgorice obavljaće Jan Šentjurc.
"Klub želi da se zahvali Golemcu na njegovoj profesionalnosti i posvećenosti tokom njegovog boravka u Dubaiju", piše u saopštenju kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Ova odluka dolazi nakon poraza Dubaija od Efesa (69:85), u utakmici pretposlednjeg, 37. kola Evrolige, kojim je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ugrozio svoje šanse da se plasira u plej-in tog takmičenja.
Dubai zauzima 11. mesto na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 18 poraza, dok Barselona, koja se nalazi na 10. poziciji, najnižem mestu koje nosi plasman u plej-in, ima 20 pobeda i 17 poraza, uz lošiji međusobni skor od kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U ABA ligi, Dubai je prvi na tabeli Top 8 faze sa skorom 19/3.
Za Dubai nastupaju i srpski košarkaši Filip Petrušev, Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić.