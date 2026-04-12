Crvena zvezda će u ponedeljak od 18 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su četvrti na tabeli Top 8 faze sa 17 pobeda i pet poraza, dok je Kluž peti sa skorom 13/9.

Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial /Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da smatra da je Kluž "odličan" tim i dodao da je ključno da on i njegovi saigrači maksimalno ozbiljno shvate predstojeći meč.

"Imali smo prilike da igramo sa njima, nije bila laka utakmica, a videli smo i tokom sezone da su ravnopravan rival i tim koji može da pobedi svakoga kako u ABA ligi, tako i u Evrokupu. Maksimalno ćemo pristupiti ovom meču, imali smo zaista jako tešku utakmicu u Francuskoj u svakom smislu, ali želimo do nove pobede uz naše navijače u našoj hali", naveo je Dobrić.

U prvom ovosezonskom duelu Crvene zvezde i Kluža, crveno-beli su na gostujućem terenu pobedili 97:85.

Ognjen Dobrić izjava posle pobede protiv Pariza