Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da smatra da je Kluž "odličan" tim i dodao da je ključno da on i njegovi saigrači maksimalno ozbiljno shvate predstojeći meč.

"Imali smo prilike da igramo sa njima, nije bila laka utakmica, a videli smo i tokom sezone da su ravnopravan rival i tim koji može da pobedi svakoga kako u ABA ligi, tako i u Evrokupu. Maksimalno ćemo pristupiti ovom meču, imali smo zaista jako tešku utakmicu u Francuskoj u svakom smislu, ali želimo do nove pobede uz naše navijače u našoj hali", naveo je Dobrić.