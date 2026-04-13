Crvena zvezda će u danas od 18 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su četvrti na tabeli Top 8 faze sa 17 pobeda i pet poraza, dok je Kluž peti sa skorom 13/9.

U prvom ovosezonskom duelu Crvene zvezde i Kluža, crveno-beli su na gostujućem terenu pobedili 97:85.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža, kog smatra jako kvalitetnim timom, biti veoma zahtevna.

"Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobeđivali su i u ABA ligi i u Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja", rekao je Obradović.