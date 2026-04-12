Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Ljubljani Cedevita Olimpiju 85:79 (15:19, 25:21, 20:17, 25:22), u utakmici sedmog kola Top 8 faze ABA lige.

Nakon meča dogodila se jedna zanimljiva situacija, pošto na konferenciji za medije trener Partizana, Đoan Penjaroja, nije dobio niti jedno pitanje.

Trener crno-belih je potom samo sumirao utiske sa utakmice.

- Hvala, veoma pobeda za nas posle tri poraza u nizu. Danas je bila važna utakmica za nas, da se borimo za prvo mesto u ABA ligi. Nije lako igrati protiv Cedevite u Ljubljani. Imali smo dosta problema u prvom poluvremenu, kontrolisali su ritam. Nemaju mnogo skokova u napadu, ali svaki put su to kaznili. Mislim da su dali posle šest takvih skokova u prvom poluvremenu dali 11 poena. Imali smo četiri izgubljene lopte u prvom poluvremenu, oni su tada dali šest poena. Pričali smo u poluvremenu da moramo da se popravimo u tome. Popravili smo šut za tri u drugom poluvremenu. Na kraju smo zaslužili pobedu i ovo je bila važna pobeda za nas - kazao je Đoan Penjaroja.

Cedevita Olimpija - KK Partizan Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

Partizan je prvi na tabeli sa 20 pobeda i tri poraza i obezbedio je najmanje drugo mesto na tabeli pred plej-of. Dubai ima utakmicu manje i skor 19/3.

Cedevita Olimpija je šesta sa 12 pobeda i 11 poraza.

U poslednjem kolu Partizan će igrati kao domaćin protiv Crvene zvezde, a Cedevita Olimpija će dočekati Igokeu.

profimedia-1084490652.jpg
Đoan Penjaroja, Evroliga
partizan-barcelona-106455.JPG

