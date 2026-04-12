- Hvala, veoma pobeda za nas posle tri poraza u nizu. Danas je bila važna utakmica za nas, da se borimo za prvo mesto u ABA ligi. Nije lako igrati protiv Cedevite u Ljubljani. Imali smo dosta problema u prvom poluvremenu, kontrolisali su ritam. Nemaju mnogo skokova u napadu, ali svaki put su to kaznili. Mislim da su dali posle šest takvih skokova u prvom poluvremenu dali 11 poena. Imali smo četiri izgubljene lopte u prvom poluvremenu, oni su tada dali šest poena. Pričali smo u poluvremenu da moramo da se popravimo u tome. Popravili smo šut za tri u drugom poluvremenu. Na kraju smo zaslužili pobedu i ovo je bila važna pobeda za nas - kazao je Đoan Penjaroja.