Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su Cedevita Olimpiju sa 85:79 u plej-of grupi ABA lige.

Posle meča u Ljubljani trener Cedevite Zvezdan Mitrović osuo je paljbu po sudijama:

1/7 Vidi galeriju Cedevita Olimpija - KK Partizan Foto: ABA league / Dragana Stjepanović

- Čestitao bih i Partizanu i nama na lepoj partiji, bila je dobra utakmica. Šta reći, statistički, kad neko šutira 37 slobodnih bacanja, a mi 16, onda znate da kriterijum nije na mestu. Gledao sam podatke da smo mi ekipa koja šutira najviše bacanja u takmičenju, 150 više nego svi ostali svi. U Evrokupu nismo, tamo ima manje toga. Ništa, ja da mi se uzimaju novci i da me kažnjavaju bez razloga i sa razlogom, da ulazim u taktike, priče. Igokea 45 bacanja, Zadar 50, noćas 37 u egal utakmici. Igramo vrhunski u Evrokupu, onda vam se smuči da komentarišete utakmicu posle svega.

Nastavio je u jednom dahu, pomenuo je da je njegov tim bio oštećen i na meču sa Dubaijem. Ipak, ponosan je na svoje igrače.

- Igrali smo protiv evroligaša, gde jedan igrač košta koliko svi mi., bore se Veća je tuga bila protiv Dubaija, ako ste gledali zadnjih dva minuta, gde su odluke prelomile utakmice, a bile su greške. Ponosan sam na ekipu, rekao sam im da se bodre i da daju maksimum koliko mogu. Tu sam srećan, a ovo drugo, ne znam ni ja, neka gledaju ovi što treba da gledaju. Ovo je loše, loše brojke. Ako lažem ja, brojke ne lažu, video zapisi ne lažu. Borimo se, čekamo plej-of. Meni je žao što nisu tu bili Ciperle i Uindo je bio povređen, igrao je i više nego što treba. Makar znam da želim da oni treba da uzmu iskustvo. Ostalo ništa, sve je okej.

BONUS VIDEO: