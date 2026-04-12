VIŠE NEĆEMO GLEDATI EVROLIGU U SARAJEVU! Dubai ponovo "pakuje kofere" - poznato je gde će igrati odlučujuću utakmicu u Evroligi!
Kako je danas saopšteno na sajtu kluba, utakmica Dubaija i Valensije igraće se 17. aprila u Areni "Husejin Smajlović" u Zenici.
Odluka je doneta u dogovoru sa Evroligom, pa će ta hala u Zenici biti privremeni dom košarkaša Dubaija.
Dubai je saopštio da nastavlja blisku saradnu sa ligom, dok prati situaciju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata na Bliskom istoku.
