Košarkaši Dubaija igraće protiv Valensije kao domaćini u Zenici, utakmicu 38. kola Evrolige.

Kako je danas saopšteno na sajtu kluba, utakmica Dubaija i Valensije igraće se 17. aprila u Areni "Husejin Smajlović" u Zenici.

Odluka je doneta u dogovoru sa Evroligom, pa će ta hala u Zenici biti privremeni dom košarkaša Dubaija.

Dubai je saopštio da nastavlja blisku saradnu sa ligom, dok prati situaciju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata na Bliskom istoku.

