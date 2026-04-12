Izvor agencije Asošiejted pres naveo je da će Kristi predvoditi ekipu u drugoj godini svog ugovora, u kome je opcija za nastavak saradnje i za sezonu 2027/2028.

Kristi je angažovan kao privremeni trener nako što je otpušten Majk Braun u sezoni 2024/2025, a do kraja sezone Kingsi su imali 27 pobeda i 24 poraza pre nego što su završili takmičenje u plej-inu.

Po završetku prošle sezone Sakramento je angažovao Skota Perija za generalnog menadžera i odlučili su da zadrže Kristija.

Ove sezone ekipa je imala mnogo problema sa povredama važnih igrača među kojima su Domantas Sabonis, Zek Levin, Kigan Marej i Deandre Hanter.

Detalji sa meča Sakramento - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Kigsi su bili najlošiji sa 12/46 srednom februara posle niza od 16 poraza. Posle toga ekipa je ostvarila nešto bolje rezultate u završnici sezone 10/13.

Uoči poslednje utakmice u sezoni Sakramento ima 59 poraza, drugi najveći broj poraza u istoriji franšize, posle sezone 2008/2009, kada je ekipa pretrpela 65 poraza.

U poslednjih 20 sezona Kingsi su igrali samo jednom u plej-ofu i izgubili u prvom kolu od Golden Stejta.

Ne propustiteKošarka"KADA JE UŠAO TAJ DRUGI ŠUT..." Stef Kari otvorio dušu posle istorijske trojke: "Stvarno je ludo!"
profimedia-0975534207.jpg
KošarkaU SAKRAMENTU SE PRIČA SRPSKI: Komentatori utakmice usred prenosa progovorili naš jezik! Evo kako su se obratili Srbiji
kom.jpg
KošarkaSVE SU VEĆE ŠANSE DA JOKIĆ OSTANE BEZ SVIH NAGRADA ZBOG 20 MINUTA! Navijači su u potpunom šoku nakon neverovatne objave Denvera
Nikola Jokić
KošarkaEPSKA SRAMOTA AMERIKANACA! Birali najbolje u NBA ligi - nigde nema Nikole Jokića! Pa, gospodo, da li ste vi normalni?! Rang lista zbog koje se SVI SMEJU!
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets