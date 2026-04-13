Gotova je prva faza sezone u NBA ligi i Denver Nagetsi su u poslednjem meču regularnog dela savladali San Antonio Sparse u gostima rezultatom 128:118, a u centru pažnje bio je, naravno, Nikola Jokić.

Ovaj meč Sparsa i Nagetsa dosta se razlikovao od prethodnog sudara ovih ekipa, jer za San Antonio nije igrao Viktor Vembanjama. Sa druge strane, Nikola Jokić je bio na terenu taman toliko koliko je bilo potrebno da ostvari uslov od 65 odigranih mečeva i uđe u trku za MVP trofej i individualne nagrade. Jokić je za 18 minuta na parketu imao učinak od 23 poena, osam skokova i jedne asistencije, te je poslao jasnu poruku čitavoj planeti - da, srpski as želi MVP trofej i stalo mu je da mu se kroz individualne nagrade oda priznanje za sjajnu sezonu koju je završio sa prosečnim tripl-dablom (27.8 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija). Na ovaj, brutalan, način Jokić je još jednom ispisao istoriju NBA lige jer je postao prvi igrač koji će predvoditi listu najboljih u dve od tri glavne statističke kategorije na kraju regularnog dela. Srbin je broj jedan u skokovima i asistencijama.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

I pored svega toga, prvi favorit za MVP trofej je Šej Gildžes-Aleksander, drugi je Viktor Vembanjama, a tek treći Nikola Jokić koji je, ako je za utehu, bar zacementiran u najboljoj postavi Zapada.

Što se samog meča protiv Sparsa tiče, Jokić je odigrao celu prvu četvrtinu i još šest minuta i 15 sekundi u drugoj, a posle je odmarao. Iako je više od pola meča proveo na klupi, Srbin je bio drugi najefikasniji igrač Nagetsa, iza Džulijana Strotera koji je ubacio 25 poena.

Sa druge strane kod Sparsa su bolji od ostalih bili Dearon Foks sa 24 poena, šest skokova i pet asistencija i Devin Vasel sa 19 poena, četiri skoka i dve asistencije.

Utakmica je prelomljena u drugoj četvrtini kada su Nagetsi otišli i na plus 23 (40:63), a kasnije su prednost čuvali i pored pretnji igrača San Antonija.

Na kraju sezone Denver je završio treći na Zapadu sa skorom 54-28 i u plej-ofu će mu prvi rival biti Minesota koja je šesta uz 49 pobeda i 33 poraza.

