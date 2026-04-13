Slušaj vest

U noći između nedelje i ponedeljka završen je regularni deo sezone u NBA ligi, a centralna figura definitivno je bio Nikola Jokić koji je odličnom partijom protiv San Antonio Sparsa ostao u trci za MVP trofej i individualne nagrade.

Ipak, daleko od toga da je Jokić bio jedini Srbin koji je dominirao. Jokić čak nije bio ni jedini Nikola o kom je brujala Amerika, pošto je njegov imenjak Topić odigrao strašan meč i u porazu Oklahome od Finiksa (135:103) imao je učinak od 18 poena, četiri skoka i čak 14 asistencija.

Nikola Topić protiv Finiks Sansa

O magičnim asistencijama Topića se priča, a Srbin je na sjajan način iskoristio skoro 40 minuta koliko je proveo na terenu i najavio da će u budućnosti tek pokazati sav potencijal. Nikola je tokom većeg dela meča bio glavni kreator svih napada Oklahome i ova utakmica bila je njegova najbolja u dosadašnjem toku karijere.

Uz njega, kod Oklahome su se istakli i Karlson sa 26 poena i deset skokova i Sandford koji je ubacio 23 poena.

Kod Finiksa bolji od ostalih bili su Bujea sa 27 poena, devet asistencija i pet skokova i Brea i Dan koji su ubacili po 20. Dan je uz to imao i 11 skokova.

Pogledajte detalje sa ovog meča:

 BONUS VIDEO:

Nikola Topić povreda Izvor: Kurir/Petar Aleksić