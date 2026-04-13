Nije ovo sezona koju će Bogdan Bogdanović pamtiti po dobrom, ali je bar na kraju regularnog dela NBA šampionata srpski as zablistao i odigrao meč o kom se priča.

Los Anđeles Klipersi pobedili su Golden Stejt Voriorse sa 115:110, a Bogdanović je konačno dobio šansu i pokazao je šta zna. Za skoro 21 minut na parketu, Srbin je upisao 17 poena i tri skoka i bio je treći najefikasniji igrač svog tima, odmah iza Maturina (20 poena, devet skokova i osam asistencija) i Kolinsa (18 poena i devet skokova).

Sa druge strane, bolji od ostalih bio je Stef Kari koji je meč završio sa 24 poena, šest skokova i tri asistencije.

Zanimljivo je i to da će se Klipersi i Voriorsi sastati i u plej-inu pošto su sezonu završili na devetom i desetom mestu Zapadne konferencije.

Ko će odneti pobedu u tom meču, ostaje da se vidi. Pogledajte detalje sa utakmice Klipersa i Voriorsa u poslednjem kolu regularnog dela NBA lige.

