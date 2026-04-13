Slušaj vest

Nije ovo sezona koju će Bogdan Bogdanović pamtiti po dobrom, ali je bar na kraju regularnog dela NBA šampionata srpski as zablistao i odigrao meč o kom se priča.

Los Anđeles Klipersi pobedili su Golden Stejt Voriorse sa 115:110, a Bogdanović je konačno dobio šansu i pokazao je šta zna. Za skoro 21 minut na parketu, Srbin je upisao 17 poena i tri skoka i bio je treći najefikasniji igrač svog tima, odmah iza Maturina (20 poena, devet skokova i osam asistencija) i Kolinsa (18 poena i devet skokova).

Po završetku utakmice, Bogdanović je dobio pitanje posle kog je došao na ivicu suza. Pitanje je, naravno, bilo o Dušku Vujoševiću...

Bogdan Bogdanović na ivici suza posle pitanja o Dušku Vujoševiću

- Hvala vam što ste pitali za to. Da, on je bio neko ko mi je prvi u karijeri pružio šansu, ko mi je verovao, ko je verovao u moju radnu etiku i u to koliko volim i koliko mi znači košarka - počeo je priču Bogdan, pa u jednom dahu nastavio:

- Tu je i nastala naša povezanost. Bio je to veoma tužan dan za sve nas, za navijače Partizana, za mene, za moju porodicu. On je u tom periodu, dok sam bio tamo, bio kao deo porodice, definitivno i poput očinske figure.

Nije se tu Bogdanović zaustavio.

- Nedostajaće nam kao čovek, jer je bio drugačiji. Bio je zaista poseban, drugačiji. Kao što sam napisao i na Instagramu, njemu je bilo stalo do tebe kao osobe, razvijao te je kao čoveka. Pokazivao nam je i druge stvari, kupovao nam je knjige za čitanje, jednostavne knjige o psihologiji, motivaciji, disciplini, slao nas u pozorišta, kupovao karte za pozorište i muzeje. Bio je jednostavno drugačiji. Uvek je smatrao da sportisti treba da budu primer svetu i mladima, i zato je tako i radio - zaključio je Bogdan Bogdanović.

Pogledajte i vi kako je izgledalo ovo Bogdanovićevo emotivno obraćanje.

BONUS VIDEO: