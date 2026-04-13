Denver Nagetsi pobedom protiv San Antonio Sparsa (128:118) završili su regularni deo sezone u NBA ligi.

Centralna figura meča bio je Nikola Jokić koji je za nešto više od 18 minuta na terenu imao učinak od 23 poena, osam skokova i jedne asistencije i ostao je u trci za MVP trofej i individualna priznanja.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Ipak, daleko bitnije je to što će se Nagetsi naći u plej-ofu i imati priliku da se bore za titulu, a na startu doigravanja protivnik će im biti ekipa Minesote.

Tim iz Kolorada regularni deo sezone završio je kao treći na Zapadu sa skorom 54-28, dok je Minesota bila šesta uz 49 pobeda i 33 poraza.

Denver i Minesota igraće seriju na četiri pobede, a poznat je i termin prvog meča i on će oduševiti sve u Srbiji. Prvi susret na programu je u subotu, 18. aprila, od 21.30 po srpskom vremenu, a domaćin će biti Denver.

Šta vi mislite, mogu li Nikola Jokić i Denver Nagetsi do titule u NBA ligi ove sezone?

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir