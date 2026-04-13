Čista dominacija! Ovako bismo najbolje mogli da opišemo 18 minuta i 15 sekundi koliko je Nikola Jokić odigrao u prvom poluvremenu meča u kom su Denver Nagetsi savladali San Antonio Sparse u gostima sa 128:118.

Jokić je igrao koliko mu je bilo potrebno da ostane u trci za MVP trofej i individualne nagrade, a za to vreme uspeo je da upiše 23 poena, osam skokova i jednu asistenciju.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Igrao se sa rivalima Džoker i poslao je moćnu poruku Amerikancima! Nikola nije MVP?! Pa, nismo sigurni... Jokić je na ovaj način samo završio spektakularnu sezonu u kojoj je prosečno beležio tripl-dabl (27.8 poena, 12.9 skokova i 10.9 asistencija), a ovo su njegovi najbolji potezi sa meča protiv San Antonio Sparsa.

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir