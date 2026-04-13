Košarkaši Majamija pobedili su Atlantu 143:117 i kao 10. nosioci u Istočnoj konferenciji igraće protiv devetih nosilaca Šarlota u NBA plej-inu.

Majami su predvodili Hajme Hakes sa 26 poena, Bem Adebajo sa 25 poena i 10 skokova i Norman Pauel sa 25 poena.

U ekipi Atlante u kojoj nije bilo najboljih igrača Nikejla Aleksandera-Vokera, Dajsona Danijelsa i Džonatana Kuminge, najefikasniji je bio Badi Hild sa 31 poenom, Kori Kispert postigao je 17 poena uz 11 skokova, a Zakari Rizaše 11 poena uz devet skokova.

Atlanta je pala na šesto mesto na Istoku i igraće protiv trećeg nosioca Njuroka u plej-ofu.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa

U ostalim utakmicama Boston je pobedio Orlando 113:108, Klivlend je pobedio Vašington 130:117, a Detroit je bio bolji od Indijane 133:121.

Šarlot je pobedio Njujork 110:96, Filadelfija je pobedila Milvoki 126:106, Portland je pobedio Sakramento 122:110, a Dalas je pobedio Čikago 149:128.

Hjuston je bio bolji od Memfisa 132:101, Los Anđeles Lejkersi pobedili su Jutu 131:107, Minesota je pobedila Nju Orleans 132:126.

U noći između utorka i srede počinje plej-in, na Istoku će igrati deveti nosilac Šarlot protiv 10. nosioca Majamija i sedmi nosilac Filadelfija protiv osmog nosioca Orlanda.

Pobednik duela Filadelfije i Orlanda igraće u plej-ofu protiv drugog nosioca Bostona, a poraženi iz tog meča igraće protiv pobednika duela Šarlota i Majamija. Pobednik tog eliminacionog meča igraće u prvom kolu protiv prvog nosioca Detroita.

Na Zapadu će u plej-inu igrati sedmi nosilac Finiks protiv osmog nosioca Portlanda i deveti nosilac Los Anđeles Klipersi protiv Golden Stejta, 10. nosioca.

Pobednik duela Finiksa i Portlanda igraće u plej-ofu protiv drugog nosioca San Antonija, a poraženi iz tog duela protiv pobednika meča Klipersa i Golden Stejta. Bolji iz te eliminacione utakmice igraće u prvom kolu protiv branioca titule Oklahome, prvog nosioca.

Posle plej-ina počinje plej-of, a poznato je da će u prvom kolu na Zapadu igrati Los Anđeles Lejkersi - Hjuston i Denver - Minesota, a na Istoku Njujork - Atlanta i Toronto - Klivlend.

