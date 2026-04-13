Denver je u poslednjoj utakmici ligaškog dela ostvario 12. uzastopnu pobedu, a trijumf protiv San Antonija je obezbedio treće mesto za ekipu iz Kolorada.

Na ovoj utakmici je igrao i Nikola Jokić iako je bio na listi košarkaša čiji je nastup pod znakom pitanja.

U prvoj rundi plej-ofa Denver će igrati protiv Minesote.

"Sada se sve restartuje, imamo nedelju da se pripremimo. Ja sam mentalno ponosan, najviše gostujućih pobeda (26) u timskoj istoriji, sa 54 pobede završiti sezonu, uprkos svim stvarima koje su se dešavale. Ponosan sam, kul način da se završi sezona, bez najboljih igrača, u smislu onih koji najviše minuta igraju, i opet odigrati na pravi način. Osećamo se dobro, ali i drugi timovi takođe, znamo... Plej-of u Zapadnoj konferenciji biće apsolutno lud", rekao je Dejvid Adelman posle pobede nad San Antoniom.

Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Istakao je da poštuje Minesotu, a upitan je potom o Nikoli Jokiću koji je igrao samo u prvom poluvremenu. Tih 18 minuta bilo je dovoljno da Srbin ostane u trci za MVP trofej.

"Mislim da je prigrlio situaciju zato što je video kako ti momci jako igraju zajedno sa njim. Poštuje trud kada vidi da ti momci igraju za šansu. Momci kao on rade sve u utakmici, mislim da on to poštuje. Deluje da je imao lepo vreme tamo", poručio je Adelman.

