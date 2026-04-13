Svi događaji
Od najnovijeg
18:09

Prva četvrtina - 12:12

Gosti bolje ušli u meč, a crveno-beli nekako uspavani.

Kluž je poveo 9:3, a onda se Zvezda probudila i na prvi televizijski tajm-aut otišlo se sa rezultatom 12:12.

17:59

Minut ćutanja u čast Duška Vujoševića

Uoči meča održan je minut ćutanja u čast preminulog legendarnog trenera Duška Vujoševića. Zanimljivo je da karijeri vodio i Crvenu zvezdu i Kluž.

17:57

Sastav Zvezde

Stefan Miljenović, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Semi Odželej i Čima Moneke

17:15

Zvezda mislima u Evroligi

Crveno-beli u četvrtak igraju ključni meč protiv Reala za što bolji plasman pred početak razigravanja, pa će im ovaj meč poslužiti kao svojevrsna generalna proba pred put u Madrid.

16:24

Obradović pred Kluž

Saša Obradović

16:20

Zvezda treća na tabeli



Пласман обезедио Sofascore

Crveno-beli se nalaze na trećem mestu sa učinkom 17-5. koliko ima i Budućnost, ali Zvezda bolji međusobni skor.

Kluž je na šestom mestu na tabeli sa skorom 13-9.