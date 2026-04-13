CRVENA ZVEZDA - KLUŽ: Gosti bolje počeli u Pioniru!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Kluž u utakmici 7. kola top 8 faze ABA lige.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić" sa početkom u 18 časova.
Prva četvrtina - 12:12
Gosti bolje ušli u meč, a crveno-beli nekako uspavani.
Kluž je poveo 9:3, a onda se Zvezda probudila i na prvi televizijski tajm-aut otišlo se sa rezultatom 12:12.
Minut ćutanja u čast Duška Vujoševića
Uoči meča održan je minut ćutanja u čast preminulog legendarnog trenera Duška Vujoševića. Zanimljivo je da karijeri vodio i Crvenu zvezdu i Kluž.
Sastav Zvezde
Stefan Miljenović, Džered Batler, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Semi Odželej i Čima Moneke
Zvezda mislima u Evroligi
Crveno-beli u četvrtak igraju ključni meč protiv Reala za što bolji plasman pred početak razigravanja, pa će im ovaj meč poslužiti kao svojevrsna generalna proba pred put u Madrid.
Zvezda treća na tabeli
Crveno-beli se nalaze na trećem mestu sa učinkom 17-5. koliko ima i Budućnost, ali Zvezda bolji međusobni skor.
Kluž je na šestom mestu na tabeli sa skorom 13-9.