Srpski trener je sa Bešiktašom izborio finale drugog po jačini takmičenja u Evropi
Košarka
VELIKO PRIZNANJE ZA SELEKTORA SRBIJE: Dušan Alimpijević trener godine
Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, dobio je veliko priznanje.
Alimpijević je zvanično proglašen za najboljeg trenera za sezonu 2025/26 u Evrokupu.
Dušan Alimpijević Bešiktaš
Ovo je drugo takvo priznanje za Alimpijevića, koji je i 2022. godine, tada kao trener Burse, bio najbolji u Evrokupu.
Srpski trener je sa Bešiktašom izborio finale drugog po jačini takmičenja u Evropi. Za prvi trofej u svojoj karijeri Alimpijević će igrati protiv francuskog JL Burga, a prva utakmica je zakazana za 22. april.
