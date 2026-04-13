Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, dobio je veliko priznanje.

Alimpijević je zvanično proglašen za najboljeg trenera za sezonu 2025/26 u Evrokupu.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

 Ovo je drugo takvo priznanje za Alimpijevića, koji je i 2022. godine, tada kao trener Burse, bio najbolji u Evrokupu.

Srpski trener je sa Bešiktašom izborio finale drugog po jačini takmičenja u Evropi. Za prvi trofej u svojoj karijeri Alimpijević će igrati protiv francuskog JL Burga, a prva utakmica je zakazana za 22. april.

