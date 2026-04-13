Slušaj vest

Košarkaši Dubaija savladali su Budućnost u 7. kolu Top 8 ABA lige rezultatom 89:78 (29:20, 18:20, 26:17, 16:21).

Dubai je upisao 20. pobedu, čime se izjednačio sa Partizanom na vrhu tabele. Ipak, klub iz Emirata ima bolji međusobni učinak, pa samim tim drži prvo mesto pred poslednje kolo.

1/33 Vidi galeriju ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

Budućnost je doživela šesti poraz i sada je jasno da će u plej-of ući sa četvrtog mesta, pošto ne može da prestigne Crvenu zvezdu.

Dubai, na čijoj klupi je debitovao novi trener Jan Šentjurc, predvodili su Kabengele sa 16 poena, Musa sa 15 poena i Anderson sa 12 poena. Petrušev je ubacio osam poena, a Avramović šest.

U timu iz Podgorice najefikasniji su bili Ferel sa 20 poena, Tanasković sa 13 i Jovanović sa 12 poena.

Dubai u poslednjem kolu gostuje Bosni, i u slučaju pobede startovaće u plej-ofu sa prve pozicije. U slučaju poraza, da bi pao sa prvog mesta potrebno je da Partizan pobedi Crvenu zvezdu. Od toga će zavisiti i parovi četvrtfinala plej-ofa.