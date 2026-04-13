Košarkaški klub Partizan pozvao je navijače da učestvuju u snimanju filma "Import".

Kao što je poznato, film "Import", reditelja Pola Škordofa, je dugometražni igrani film kanadsko-francusko-srpske koprodukcije, čija se realizacija odvija u saradnji sa KK Partizan.

"Partizan te zove!

Učestvuj u snimanju filma "Import"!

15.4. od 19 sati, Beogradska arena, ulaz Jug, nivo 200", navodi se u pozivu KK Partizan.

"Import" je filmski projekat sa visokim umetničkim ambicijama, a donosi priču o američkom košarkašu Deniju Ingramu, koji se posle teške povrede ramena našao u Beogradu bez angažmana i u naizgled beznadežnoj situaciji.

Ipak, zahvaljujući nesvakidašnjoj pasiji koju gaji prema sportu, na razne načine pokušava, a u KK Partizan i uspe - da se dokaže, oživi svoju, nekada izuzetno perspektivnu, karijeru, i ponovo zaigra na vrhunskom nivou. "Import" je filmska bajka o sportskom duhu, ljubavi prema košarci i žrtvama koje ona zahteva, kao i upornosti i veri u svoje snove.

Zahvaljujući saradnji sa KK Partizan i Evroligom, ekipa filma će neke scene budućeg filma snimati u toku nekoliko utakmica koje KK Partizan kao domaćin igra u u Beogradskoj Areni u ovogodišnjem ciklusu takmičenja Evroliga: protiv KK Valensija (27. marta), protiv KK Žalgiris (10. aprila) i protiv KK Baskonija (16. aprila).

Autori filma na čelu sa rediteljem Polom Škordofom odabrali su Srbiju i KK Partizan zbog bogate i meďunarodno poznate košarkaške tradicije, a međunarodnoj glumačkoj ekipi priključeni su i neki od poznatih srpskih glumaca, uključujući Miloša Timotijevića, Borisa Isakovića, Luke Grbića, Miloša Milakovića…

Premijera filma "Import" očekuje se u prvoj polovini 2027. godine, a film će bioskopsku distribuciju imati i u Srbiji.