Pobedom Dubaija nad Budućnosti u poslednjoj utakmici 7. kola Top 8 faze ABA lige, kolo pre kraja nazire se potencijalni put večitih rivala u plej-ofu.

ABA liga 2025/26

Dubai je pobedom gotovo sigurno obezbedio prvo mesto. Potrebno je da u poslednjem kolu savlada Bosnu u Sarajevu i time dobije prednost domaćeg terena do kraja plej-ofa. Naravno, uslovno rečeno pošto Dubai zbog ratnih prilika svoje mečeve ne može da igra u Emiratima.

Ukoliko Dubai izgubi od Bosne, a Partizan pobedi Crvenu zvezdu u nedelju, tada bi crno-beli krenuli sa prve startne pozicije u plej-of.

Bez obzira na rezultate u poslednjem kolu, jasno je da će Crvena zvezda biti treća, Budućnost četvrta, Kluž peti, a Cedevita šesta. Ostaje da se vidi ko će biti sedmi, a ko osmi u plej-ofu. Za sada je Spartak najbliži poziciji sedam, a FMP poziciji osam.

Ukoliko dođu očekivani rezultati u poslednjem kolu, u četvrtfinalu plej-ofa gledali bi sledeće parove: Dubai - FMP, Partizan - Spartak, Crvena zvezda - Cedevita i Budućnost - Kluž.

U polufinalu bi igrali pobednici serija Partizan/Spartak - Crvena zvezda/Cedevita i Dubai/FMP - Budućnost/Kluž.

Ovakav razvoj situacije može da poremeti jedino poraz Dubaija u Sarajevu, uz uslov da Partizan slavi u večitom derbiju. Tada bi Partizan i Dubai zamenili mesta na pozicijama jedan i dva.