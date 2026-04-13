KOMEMORACIJA DUŠKU VUJOŠEVIĆU I U PODGORICI: Košarkaški savez Crne Gore saopštio mesto i vreme
Košarkaški savez Crne Gore organizovaće u sredu komemoraciju u čast Duška Vujoševića.
Komemorativna sednica biće održana u sali Skupštine Glavnog grada (II sprat), u Njegoševoj ulici br. 20, sa početkom u 12 časova.
"Duško Vujošević je svojim vizionarskim radom i nepokolebljivom posvećenošću postavio temelje crnogorske košarkaške reprezentacije i ostavio neizbrisiv trag u sportskoj istoriji naše države i regiona.
Njegov odlazak je gubitak koji oseća cela sportska javnost", navodi se u saopštenju KS Crne Gore.
Podsetimo, komemoracija Vujoševiću u Beogradu će biti održana u utorak u 10 časova u Skupštini grada. Proslavljeni stručnjak će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u 14 časova.
