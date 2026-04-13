Košarkaški savez Crne Gore organizovaće u sredu komemoraciju u čast Duška Vujoševića.

Komemorativna sednica biće održana u sali Skupštine Glavnog grada (II sprat), u Njegoševoj ulici br. 20, sa početkom u 12 časova.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

 "Duško Vujošević je svojim vizionarskim radom i nepokolebljivom posvećenošću postavio temelje crnogorske košarkaške reprezentacije i ostavio neizbrisiv trag u sportskoj istoriji naše države i regiona.

Njegov odlazak je gubitak koji oseća cela sportska javnost", navodi se u saopštenju KS Crne Gore.

Podsetimo, komemoracija Vujoševiću u Beogradu će biti održana u utorak u 10 časova u Skupštini grada. Proslavljeni stručnjak će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u 14 časova.

Ne propustiteKošarkaJEDNA KNJIGA IMALA JE POSEBNO MESTO U ŽIVOTU DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Ovo su književna dela koja je Dule preporučivao!
Duško Vujošević.jpg
KošarkaBOGDAN BOGDANOVIĆ NA IVICI SUZA ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Otvorio je dušu o legendarnom treneru kao nikada do sada: "Hvala vam što ste me to pitali..."
Bogdan Bogdanović 5.jpg
KošarkaDULE VUJOŠEVIĆ JE IZA SEBE OSTAVIO VELIKO BOGATSTVO: Njegov hobi danas vredi milione
Dule Vujošević
KošarkaBIO JE RAT, A DUŠKO VUJOŠEVIĆ JE... Majka Dražena Petrovića otkrila šta je uradio slavni trener
Duško Vujošević Dražen Petrović.jpg
Košarka"AJDE, ULAZI U IGRU, IDIOTE...": Slavni košarkaš ispričao nepoznatu anegdotu o Dušku Vujoševiću
sport_b_foto_7481.jpg
KošarkaDUŠKO VUJOŠEVIĆ JE OVO ZASLUŽIO! Crno-belo veče posvećeno legendarnom treneru - falila je samo pobeda Partizana! Pogledajte kako je izgledao emotivni spektakl!
PARTIZAN-ZALGIRIS_023.jpg

Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića Izvor: Kurir