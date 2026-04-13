Košarkaši Mege poraženi su večeras na gostujućem terenu u Podgorici od Studentskog centra 85:89 (22:21, 19:30, 24:16, 20:22), u osmom kolu plej-auta regionalne ABA lige.

ABA liga 2025/26

 Kod Mege su se izdvojili Nikola Đurišić sa 18, Asmin Đulović sa 16, Bogoljub Marković sa 16, uz 14 skokova, i Luiđi Suigo sa 12 poena.

Najbolji kod domaćeg tima bili su Matic Rebec sa 20, Nikola Pvalićević sa 18 i Mateo Drežnjak i Aleksa Ilić sa po 16 poena.

Mega je treća u plej-autu sa ukupnim skorom 10 pobeda i 14 poraza, a Studentski centar je na osmom mestu sa skorom 7/17.

U narednom kolu, Mega će dočekati Split, dok će Studentski centar gostovati Iliriji.

