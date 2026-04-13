Slušaj vest

Sudija u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) Natali Sago uvrštena je među 36 arbitara koji će suditi plej-in turnir i prvu rundu plej-ofa ove sezone, čime je postala treća žena u istoriji lige koja je dobila priliku da radi u doigravanju.

NBA je u ponedeljak objavio listu sudija izabranih za postsezonu, a Sago je izbor dobila nakon više od 400 odsuđenih utakmica u ligi.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv San Antonio Sparsa Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Vest je dobila dok je bila na aerodromu u Solt Lejk Sitiju, kada je primila poziv od Alberta Sandersa, zaduženog za sudijsku organizaciju NBA lige.

"Videla sam njegovo ime i pomislila: 'Evo ga, sigurno smo nešto pogrešili u sinoćnjoj utakmici'. Ali ispostavilo se da je to bio sjajan poziv", izjavila je Sago.

Ona je deo NBA sudijske postave od 2018. godine, kada je zajedno sa Ešli Mojer-Glajh postala stalni sudija u ligi, a pre nje su u istoriji NBA samo još dve žene imale tu ulogu – Violet Palmer i Mojer-Glajh.

Iz NBA poručuju da se sudije za plej-of biraju na osnovu ocena tokom sezone, tačnosti odluka i ukupnih performansi, uz dodatne provere nakon svake runde doigravanja.

"Ogromna je čast. Uzbuđena sam i spremna da dam maksimum", rekla je Sago, dodajući da želi da bude primer mlađim generacijama devojčica koje prate NBA.

U NBA ističu da je cilj da kvalitet arbitraže bude jedini kriterijum, bez obzira na pol sudija.

Plej-of sudije biraju se među najkvalitetnijima u ligi, a Sago i Džejson Goldenberg su jedini debitanti u ovogodišnjem izboru za postsezonu.